美國超酸廣告催年輕人投票 台灣網友心有戚戚焉

2018-10-18 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕嚇到去投票！近期不只我國即將面臨九合一選舉，美國的期中選舉也即將到來，日前社群平台流傳一個超狂的美國催票廣告，目的雖然是催年輕人出來投票，但廣告內容卻都是各種老人的「反串式」發言，累積了56萬多次的觀看次數，也讓網友覺得「還是回家一趟吧」。

這個廣告很簡單，只見幾名老人輪流對著鏡頭表示「親愛的年輕人，不要投票了」，指出川普是他們一手提拔的，當然要幫他們這些富人減稅，因為他們「有錢的不得了」；還笑說「氣候變遷？那是你們的問題，我活不到那個時候」、「校園槍擊當然令人難過，但我已經畢業50年了」。

最後這些老人還嘲諷，嗆道「你們會將這個影片在社群平台分享，但你們不會出來投票」，並強調自己會出來投票，因為自己是腳踏實地的行動派，而不是愛抱怨的魯蛇，「我們的生活好極了」。

這個酸意十足的催票廣告，其實是由一個反對川普的政治團體所製作，用意是以「既得利益者」的形象，用反諷的形式來鼓勵年輕人出來投票；根據他們在影片的解釋說明，每逢美國大選，老人每次都會出來投票，但18~34歲人的投票率，在上一次大選僅有46%；而這個影片也讓台灣網友心有戚戚焉，紛紛留言「我決定回家投票了！」、「嘲諷點好點滿」、「在螢幕面前都快被酸到腐蝕了」、「這地圖砲的範圍似乎不只美國喔」

超狂美國催票廣告翻譯版