被爆關說收紅包 日地方創生相揚言告週刊

日本地方創生相片山皐月被週刊爆料涉嫌向國稅廳關說，片山召開記者會否認並表示將對週刊提告。（歐新社）

2018-10-18 18:22

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本內閣唯一女性閣員地方創生相片山皐月被「週刊文春」爆料，3年前涉嫌替某民間公司向稅務廳關說，事後收取100萬日圓（約合新台幣27.8萬元）紅包。片山18日召開記者會否認關說，並表示將對文春提告。

文春報導指出，一名製造業的業者爆料，2015年時因為擔心該公司原來適用的優惠稅率遭到取消，到片山的事務所尋求協助，後來透過片山事務所的秘書介紹認識了一位稅理士南村博二。南村的名片上掛名為片山的私費秘書。

南村向這位業者打包票，將會協助處理稅務調查的相關手續，要求這位業者在同年7月匯100萬圓到指定的戶頭。文春登出了業者收到的片山與南村聯名的「委託費通知單」，通知單上載明100萬圓的費用，通知單上還寫著「請儘速匯入100萬圓，確定款項匯入後，立即與國稅局交涉」。

業者匯出了100萬圓後，片山曾打電話到國稅廳，業者也於同年11月由南村陪同與稅務署職員會談，但業者的優惠稅率最後還是被取消了。

報導中也指出，片山事務所回應表示，當時秘書和片山商量後，介紹了稅理士南村和業者見面，業者也在當場知道必須支付稅理士委託費。事務所方面表示，以為南村早在2015年5月辭去私費秘書的職務。不過，南村自己向文春表示，辭職時間為2016的2月底。

對於文春的報導，政府發言人菅義偉在今天上午的例行記者會中向片山喊話，要求她自己說明清楚。片山隨即召開記者會否認涉及關說也未收受業者所說的100萬圓。

片山表示，週刊以極不正確的報導傷害政治人物的形象，她已著手準備向文春提出名譽毀損訴訟。

現年59歲的片山為財務省精英官僚出身，也是日本首位女性主計官，2005年成為前首相小泉純一郎的「小泉女孩」，被派到靜岡第七選區擔任「刺客」當選眾議員。2010年轉換跑道成為自民黨比例選區參議員。

片山畢業於東京大學法學部，大學入學模擬考曾拿下全國第一名，從小就有神童美女之稱，但自負的性格常遭來批評，失言和開會遲到的問題也常見報。例如2013年她曾在推特上寫「台灣和中國最大差別在於價值觀，至少在台灣不會發生為錢殺人的事情」，但這則貼文卻引來歧視的批評。

片山是這次安倍內閣改組後唯一的一位女性閣員，對於她的入閣，也引起不少日媒的質疑，朝日新聞旗下的網路雜誌「AERA」就以「新失言王誕生」看衰她的政治前途。