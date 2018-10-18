愛車遭熊搜刮忘關車門... 網友笑喊：裡面是工讀生吧

美國科羅拉多州日前傳出，有民眾的車輛在大雪紛飛的夜裡遭熊入侵。（圖擷自推特）

2018-10-18 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州日前傳出，有民眾的車輛在大雪紛飛的夜裡遭熊入侵，透過相關畫面可看到，這頭熊靈巧的車門打咖，並進入車內搜索，導致受害車輛內部充滿積雪，網友對此則笑稱「裡面應該是人吧？」

有網友在推特發布一段影片，指科羅拉多州日前有民眾的愛車遭到入侵，一對情侶在準備出門時發現，自家的愛車車門竟被打開，且內部充滿了積雪，當下以為遭竊，他們趕緊調閱監視畫面，結果竟發現前一天晚上是一頭熊先是將前座車門打開，並鑽入車內，之後竟也將後座車門打開，在搜刮一陣子之後就逕自離去，不過車門並未關閉，這才導致這起鬧劇。

車主獲悉不是遭竊而是被熊熊入侵後，也只能無奈自嘲熊熊的開門技巧高超，並慶幸車子並未因此損壞。其他網友看到後則為熊熊流暢的開門動作嘖嘖稱奇，並紛紛留言直呼「裡面應該是人吧？」、「裡面是工讀生嗎？」