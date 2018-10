愛車遭熊搜刮忘關車門... 網友笑喊：裡面是工讀生吧

2018-10-18 17:35

〔即時新聞/綜合報導〕美國科羅拉多州日前傳出,有民眾的車輛在大雪紛飛的夜裡遭熊入侵,透過相關畫面可看到,這頭熊靈巧的車門打咖,並進入車內搜索,導致受害車輛內部充滿積雪,網友對此則笑稱「裡面應該是人吧?」

有網友在推特發布一段影片,指科羅拉多州日前有民眾的愛車遭到入侵,一對情侶在準備出門時發現,自家的愛車車門竟被打開,且內部充滿了積雪,當下以為遭竊,他們趕緊調閱監視畫面,結果竟發現前一天晚上是一頭熊先是將前座車門打開,並鑽入車內,之後竟也將後座車門打開,在搜刮一陣子之後就逕自離去,不過車門並未關閉,這才導致這起鬧劇。

車主獲悉不是遭竊而是被熊熊入侵後,也只能無奈自嘲熊熊的開門技巧高超,並慶幸車子並未因此損壞。其他網友看到後則為熊熊流暢的開門動作嘖嘖稱奇,並紛紛留言直呼「裡面應該是人吧?」、「裡面是工讀生嗎?」

This occurred over the weekend at one of our Rocky Mountain contingent's houses. Delicate in the way he opens all the doors, brutal indifference in remembering to shut them ????????. @nest #caughtonNestCam @dailycamera @KyleClark https://t.co/dZ1YmH8bmY