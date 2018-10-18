巴基斯坦7歲女童被姦殺 法官准許父親見證兇手伏法

巴基斯坦7歲女童扎伊納布．安薩里（Zainab Ansari）今年1月遭姦殺，兇手伊姆蘭（Mohammad Imran）被判處死刑並於週三（17日）伏法，當局也允許扎伊納布的父親見證殺死愛女的兇手被絞死。（美聯社）

2018-10-18 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦7歲女童扎伊納布．安薩里（Zainab Ansari）今年1月遭姦殺，引發全國性憤怒，兇手伊姆蘭（Mohammad Imran）被判處死刑並於週三（17日）伏法，當局允許扎伊納布的父親見證殺死愛女的兇手被絞死。

綜合外媒報導，今年1月，扎伊納布在前往住家附近的讀經班時失蹤，警方最後在拉合爾附近卡蘇爾（Kasur）的垃圾場發現遺體，警方表示，女童遭到強姦並被勒死。

此案引發巴國大批民眾憤怒，身穿粉紅色外套的扎伊納布照片在網路瘋傳，巴國民眾在各地舉行集會抗議，要求當局立刻逮捕兇手。

在發現扎伊納布遺體2週後，警方終於逮捕兇手伊姆蘭，在審訊期間，他除了坦承犯案，還承認姦殺了另外7名孩童。伊姆蘭最終被法院處以死刑。

扎伊納布的父親阿敏．安薩里（Amin Ansari）要求司法單位應讓伊姆蘭在公共場所伏法，以警惕他人，雖然這項要求被法庭駁回，但准許阿敏見證兇手被處死。

週三清晨，伊蘭姆被帶到一絞刑場伏法，親眼目賭過程的阿敏哀傷地表示，「我的女兒不會回來了」，但也覺得正義終於獲得伸張。

非政府組織「Sahil」指出，巴國每年有近3500名兒童遭受性侵犯，大多數加害人卻因複雜的法律和社會情況而逃過法律制裁。