F-18戰機遭遇UFO 美國會考慮舉行聽證會

去年，美軍F-18戰機遭遇UFO的官方影片公諸於世，震驚世界，現在傳出美國國會正在考慮進行UFO聽證會的可能性。（截自Youtube）

2018-10-18 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕自從1947年傳聞中的羅斯威爾幽浮墜毀事件以來，UFO（Unidentified flying object，UFO）目擊事件在全世界層出不窮，去年一位前美軍F-18戰機飛行員弗拉沃中校（David Fravor）更接受CNN專訪，提及自己在2004年遭遇「不屬於這世界」的高速飛行物體，震驚全球。前英國國防部官員波普（Nick Pope）近日透露，美國國會正在考慮舉行關於不明飛行物現象的聽證會，對美軍遭遇UFO的案例進行進一步調查。

1991至1994年間擔任英國國防部UFO計劃負責人的波普，近日投書英國衛報指出，雖然2家民間UFO研究組織的數據顯示，近年來UFO目擊報告的數量有所下降，但是美國國會正在保持對UFO的關注，甚至考慮進行聽證會。

波普：美參眾議院對美軍目擊UFO案例感興趣

波普指出，美國參議院軍事委員會正在調查2004年尼米茲號航空母艦戰鬥群（USS Nimitz strike group）的F-18戰機飛行員遭遇、追逐、並拍攝快速飛行的不明物體的事件，可靠的消息來源指出，至少2名美軍飛行員已經接受採訪，一名軍方雷達操作員目擊者也已取得聯繫。

同時，美國眾議院軍事委員會也有興趣，4月的國會記錄顯示，該委員會收到了國防情報局（DIA）關於五角大廈UFO研究項目「先進航天威脅識別項目」（Advanced Aerospace Threat Identification Program，AATIP）的簡報，波普強調，直到去年紐約時報揭露五角大廈關於此UFO研究項目的存在為止，美國政府一直聲稱自1960年代的藍皮書計劃以來，再也沒有對UFO進行研究調查。

波普：曾向前CIA局長簡報UFO現象

波普透露，2011年，他曾在由美國前總統柯林頓的前白宮幕僚長波德斯塔（John Podesta）主持的一場私人聚會，進行關於UFO現象的簡報，更透露「有一位前CIA局長坐在後面，不參與討論，但默默地記筆記」，波普指出，他在簡報時特別提到英國國防部以不明空中現象（Unidentified Ariel Phenomenon，UAP）來取代過去使用「UFO」名詞的情況，後來希拉蕊在2016年競選美國總統時，曾公開使用UAP這個術語。

波普：UFO研究應關注目擊事件質量 而非數量

波普強調，UFO現象的研究，不應該只是根據目擊事件的數量，而是專注於有高可信度證據的目擊案例，像是來自不同航班飛行員提交的獨立報告、有雷達數據佐證的目擊事件、被情報體系的圖像分析師視為真正有趣的照片和影像等，波普也表示，自己願意前往美國國會作證，「無論結果如何，這可能成為歷史上最引人入勝的國會聽證會。」

2017年12月，紐約時報獨家披露美國五角大廈曾在2007年到2012年耗資2200萬美元，開啟計劃進行對UFO的研究調查，而美軍不少遭遇UFO的案例，有雷達數據、影像等資料佐證。當時有記者詢問白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders），美國政府是否會繼續對UFO的研究?桑德斯則表示一無所知。