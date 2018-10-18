全球暖化致病菌解凍 科學家警告「黑死病」恐再現！

專家表示，不排除「黑死病」會再度出現。（法新社）

2018-10-18 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕全球不斷在暖化，導致冰川融化、海平面上升，近日科學家提出報告，警告地球再暖化下去，「古老病菌」恐甦醒！

綜合外媒報導，12日，牛津大學教授弗蘭克潘（Peter Frankopan）在他的學術文章中指出，聯合國195個成員國所簽訂的「巴黎氣候協議」，約定要將全球氣溫上升控制在1.5C以下，不過已經不可能達到這個標準，聯合國最新的氣候調查報告顯示，地球可能在2030年就會突破升溫大限，弗蘭克潘更說：「氣候變化可以重新喚醒古老病菌，甚至是黑死病。」

《太陽報》報導，弗蘭克潘說明，「古老病菌」會因為氣候變暖、冰層解凍後，再次回到生態當中，該病菌更可能是會大肆流行、傳染的瘟疫，更不排除中世紀歐洲帶走7500萬到2億人命的「黑死病」會再度出現，屆時全球將面臨無法應對的這些「古老病菌」帶來的威脅。

「古老病菌」並不是空談，2016年，「炭疽病」造成一名俄羅斯西伯利亞的12歲男童及近2300頭馴鹿死亡，更有不少民眾感染，據了解，「炭疽病」是一種人畜間的急性傳染病，上次在西伯利亞地區出現，得追溯至1941年，是因為全球暖化導致當地温度升高，而讓冰層中具病菌屍體的土層解凍，造成病菌透過土壤到食物鏈及地下水中，進而讓人感染。