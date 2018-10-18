郭文貴：孟宏偉妻子不是「爆大料」就是被「弄死」

流亡法國的中國民運人士張健近日透露，孟宏偉妻子準備召開新的記者會進行爆料。（資料照，法新社）

2018-10-18 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕前國際刑警組織主席、中國公安部副部長孟宏偉返回中國「被失蹤」後，其妻子站出來向國際社會求援，引發熱議。近日有海外消息指出，孟妻已從法國里昂被祕密轉移到巴黎，準備舉行記者會爆料。曾被海外媒體指在背後指點孟妻的中國流亡富商郭文貴也表示，孟妻「要麼被弄死，要麼一定會爆大料」。

流亡法國的中國民運人士張健前天在推特發文透露，孟妻近日持續聯絡法國與歐美媒體，將再開一次記者會爆料。張健指出，由於法國與中國簽有引渡協議，中國政府已經把孟宏偉與其妻涉嫌收賄、徇私舞弊等違法犯罪的部分資料，傳給法國警方與外交部門，要求引渡孟妻。

中國流亡富商郭文貴今日接受「路德社」專訪時指出，「孟宏偉肯定不會被做掉，但是他想活著出來的可能性絕對沒有了」，被問及孟宏偉妻子Grace Meng的下場，郭文貴回應，「她嫁給孟宏偉不是她的錯，任何人有選擇愛的權利、自由的權利，這是基本的人權」，郭也表示，沒有任何人證明她參與孟宏偉的犯罪，包含國際刑警組織去年發布關於郭文貴的「紅色通緝令」等事情。

郭文貴強調，孟宏偉妻子能夠公開反擊、站在中國共產黨的對立面，「她就是有良知、就是正義的」，呼籲應該對她要有更多的關注和保護，何況她還是女性，郭文貴也暗示，孟妻可能會對中國共產黨造成重大的傷害。郭文貴表示，孟妻「要麼被（中國政府）弄死，要麼一定會爆大料，這就是我的答案」。