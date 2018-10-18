南極在悲鳴！監測冰架變化 科學家意外錄到詭異低語...

研究人員開始分析南極羅斯冰架上的地震數據時，意外發現錄下南極不為人知的低語。（路透）

2018-10-18 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕南極羅斯冰架（Ross Ice Shelf）的變化一直是科學家關注的焦點，為了進一步監測冰架變化，研究人員設置了34台地震監測器，當研究人員開始分析羅斯冰架上的地震數據時，意外發現錄下南極不為人知的低語。

綜合外媒報導，將近一個法國大小的羅斯冰架，是世界上最大的冰架，冰架支撐著南極洲大陸上相鄰的冰蓋，阻礙冰從陸地流入水中，若冰架發生崩裂狀況，冰可以更快地流入大海，使海平面上升，為了監測冰架變化，科學家設置了34台地震監測器，以便偵測冰架上的振動。

而科學家在分析地震監測器所取得的數據時，意外發現錄下了南極不為人知的聲音，由於強風吹過冰丘引起巨大的震動，從而產生了嗡嗡聲，由於這地鳴音頻極低，人耳無法聽到，科學家經過特殊處裡，讓民眾有機會聆聽到南極冰架的聲音。

科學家形容：「這有點像你在冰架上吹笛子。」南極冰架的低鳴音調，也會隨著天候條件而發生變化，當強風改變雪丘樣貌或地表氣溫上升或下降時，他們發現冰也會以不同的頻率振動。

冰架地鳴聲的變化可能表明冰山融池或冰裂縫是否正在形成，科學家可從中探測冰架結構是否改變，而他們發現，2016年1月南極氣溫升至0度以上，冰架地鳴音調出現變化，但在氣溫重新下降後，聲音卻沒有改變，恐代表由於氣溫升高永久改變了冰架，使其不會再復原。

相關影片請見：