星座專家崩潰？NASA認證：哥吉拉、浩克、雷神之槌座

可以從嘴巴噴出雷射的哥吉拉，角色形象可以說再適合也不過。（圖取自NASA）

2018-10-18 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本的知名怪獸哥吉拉，復仇者聯盟裡的浩克與雷神索爾的槌子，竟然成為了天上的星座？美國國家航空暨太空總署（NASA）的「費米伽瑪射線太空望遠鏡」研究團隊，為紀念該望遠鏡發射升空10週年，今（18）日訂立了新的星座。

綜合日媒報導，費米伽瑪射線太空望遠鏡於2008年6月發射升空，今年為第10週年，發現了3000個以上的天體，為紀念該望遠鏡的卓越成就，研究團隊將它發現的天體串連起來，列為「伽瑪射線星座（gamma-ray constellations）」，因此與國際天文學聯合會（IAU）所列的88個星座不同。

而哥吉拉之所以入列的理由，是因為高能量恆星會噴發出伽瑪射線，被稱為「伽瑪射線暴」，而可以從嘴巴噴出雷射的哥吉拉，角色形象可以說再適合也不過。除了哥吉拉之外，還有許多科幻角色入列星座，如復仇者的浩克與索爾的雷神之槌、知名小說小王子、《星際迷航記》的企業號星艦，以及羅馬競技場、艾菲爾鐵塔、方尖碑、富士山等真實的地標。

伽瑪射線暴是宇宙最猛烈的爆發，如一道筆直強烈的燈塔光，科學家認為，伽瑪射線暴是由兩個緻密天體如中子星、黑洞合併產生，也可能是大質量恆星在演化成黑洞的過程中產生。而伽瑪射線暴發生後，各種望遠鏡可以在其他波段觀測到現場殘留輻射，天文學家通常須透過伽瑪射線望遠鏡，來觀察直接指向地球的伽瑪暴噴流，發現機率僅1%。