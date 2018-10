克里米亞校園槍擊釀20死 嫌犯疑仿效美國知名學生槍手

2018-10-18 17:18

〔即時新聞/綜合報導〕東歐克里米亞半島17日發生血洗校園慘劇,一名學生於校內引爆炸彈,隨後亂槍掃射,造成至少20人喪生,其中包含槍手本人。當地媒體隨後公布兇嫌身分及行兇片段,並稱其似乎刻意模仿美國著名的科倫拜校園槍擊事件兇手。

外媒此前的報導指出,18歲男學生羅斯利亞克夫(Vladislav Roslyakov)於當地時間週三持槍襲擊他就讀的職業學校,更在現場引發氣爆,總共造成至少20人喪生,超過70人受傷,其中10人命危,據稱,罹難者全數死於槍傷,而槍手在獨自犯下惡行後在該校的圖書館內自殺身亡。

外媒隨後公布兇嫌犯案照片,只見羅斯利亞克夫穿著印有黑色字體的白色T恤,手持散彈槍進行攻擊,造成大量死傷,外媒稱,羅斯利亞克夫向來非常迷戀連環殺手,平時在網路上的暱稱為「Reich」,是德文的「帝國」之意,常見於納粹德國時期。

外媒進一步比對他的造型與美國科倫拜校園槍擊慘劇中其中一名槍手哈里斯(Eric Harris),發現二者均穿著印有黑字體的白色T恤與深色褲子,同樣都將頭髮理得極短,並使用具肩背帶的散彈槍進行攻擊,有外媒推論,向來迷戀連環殺手的羅斯利亞克夫可能仿效哈里斯犯案。

Vladislav Roslyakov, who killed 17 people at a Crimea college, used the nickname "Reich" online & was obsessed with serial killers, Russian media are reporting. Creepiest of all is the suggestion he (at right) emulated Columbine killer Eric Harris with a white t-shirt & shotgun pic.twitter.com/8mvrzCSmMe