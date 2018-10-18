人類救星！沖繩大學解開伊波拉病毒構造 可望開發解藥

研究團隊以低溫電子顯微鏡觀察伊波拉病毒的生物體分子結構，未來將可應用於解藥製造與治療。（資料圖 法新社）

2018-10-18 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩科學技術大學院大學的研究團隊，以低溫電子顯微鏡觀察伊波拉病毒的生物體分子結構，此研究昨（17）日刊登於世界重量級科學期刊《自然》（Nature），未來將可應用於解藥製造與治療。

綜合日媒報導，伊波拉病毒是一種於非洲流行的絲狀病毒，個案致死率達50%，藉由體液與傷口感染，可在乾燥的物體表面存活數小時，若環境潮濕則能活上數天。2013年底至今西非約有1萬1千人死於伊波拉病毒，今年病毒已擴散至中非。

而研究團隊使用安全的RNA來製造與伊波拉病毒相同構造的複製體，並將複製體放入活體內，使用低溫電子顯微鏡來觀察其螺旋形結構，了解載有遺傳資訊的RNA的細部結構，以及如何與核蛋白連結。此重大發現刊登於世界重量級科學期刊《自然》（Nature），未來將可應用於解藥製造與治療。

研究員之一杉田征彦表示：「若未來能成功製造複製品，病毒也無法增生引起疾病，解開構造將能成為國際性的數據，並以此開發解藥。」

低溫電子顯微鏡在近年技術出現重大突破，2017諾貝爾化學獎得獎人是瑞士的雅克．杜伯謝（Jacques Dubochet）、美國的喬基姆．法蘭克（Joachim Frank）及英國的理查．韓德森（Richard Henderson）3位學者，他們的低溫電子顯微鏡革命，使觀測高解析度生物分子結構成為可能。