YouTube當機有人笑了！ 色情網站美東流量激增

影音分享網站YouTube昨（17）日早上當機約1小時15分，影響遍及歐美澳等洲。（資料照）

2018-10-18 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕影音分享網站YouTube昨（17）日早上當機約1小時15分，影響遍及歐美澳等洲，但沒想到此事件，竟在美國東岸意外增加色情網站「PornHub」的流量。

綜合外媒報導，據「PornHub」統計YouTube當機期間，美東民眾在該網站的流量據顯示，當地晚上9時許，也就是事發第一個小時，災情陸續傳出，「PornHub」流量比平時週二增加12％；到了YouTube當機的高峰期，晚上10時許，流量更比平時多了21％，但當晚上11時許YouTube恢復正常後，其流量隨即下降，甚至在午夜跌到比平時低4％。

此外，「PornHub」也提供事發期間，該網上最受歡迎的搜尋內容，其中第2名即是大增183％的YouTube字樣搜尋，美國AV女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）則以增加161％位居第4，其他名單還包括「寶可夢」、「當個創世神」及「要塞英雄」等遊戲。

YouTube昨（17）日早上當機約1小時15分，竟在美國東岸意外增加色情網站「PornHub」的流量。（翻攝自「PornHub」官網）