新疆再教育營成「職訓中心」？ 專家：中國迫於壓力的表態

新疆維吾爾自治區主席強調「再教育營」是對民眾進行「職業技能教育培訓」，令外界質疑是在「洗白」。對此，人權專家認為，中國政府現在迫於國際壓力，不得不做出某種表態。（美聯社）

2018-10-18 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆設置「再教育營」，拘禁上百萬名維吾爾族和穆斯林，新疆維吾爾自治區主席則是強調「再教育營」是依法對罪行輕微的民眾進行「職業技能教育培訓」，令外界質疑是在「洗白」。對此，人權專家認為，中國政府現在可能迫於國際壓力，不得不做出某種表態。

根據《美國之音》報導，人權組織「維吾爾人權項目」管理者莫格雷特（Nicole Morgret）指出，「再教育營」引發的國際關注度可能讓中國政府感到驚訝，面對越來越多國際批評，中國政府正做出某種解釋或給出某種藉口，但這些說法「無法令人信服」，儘管中國官方將「再教育營」說成是職訓培育中心，但入內的人們並不能自由離開，官方所堅稱的「人民自願進入」說法並不可信。

另外，新疆當局日前公布《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，莫格雷特強調，即使經過修改也不能將這些營地「合法化」，因為這法律並不允許無限期的法外拘留。

美國歷史學者、羅耀拉大學紐奧良分校（Loyola University New Orleans）副教授圖姆（Rian Thum）先前也曾對那些被關押於「再教育營」內部的維吾爾人的處境，他坦言「最壞的可能還沒有發生」，就歷史脈絡來看，在法律灰色地帶運營的大規模拘禁系統中，往往給那些在營地工作的獄卒們很多「自行其是的空間」，未來仍不能排除大規模屠殺的可能性。