中國高官海外藏巨額財富 趙紫陽前秘書：當局不可裝聾作啞

曾任中國國務院總理趙紫陽政治秘書的鮑彤呼籲，中國政府的反貪腐行動不應該是「選擇性反腐」。（資料照，美聯社）

2018-10-18 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前港媒曝光中國國家主席習近平的家族在香港擁有數十億資產，受到輿論高度關注。近日，曾任中國國務院總理趙紫陽政治秘書的鮑彤表示，有媒體曝光中國高官海外財富是好事，呼籲中國當局應該查清事實，而不是裝聾作啞。

日前有香港媒體披露，習近平家族在香港擁有的物業市值約6.4億元港幣（約25.3億元台幣），引發熱議，曾擔任中國國務院總理趙紫陽政治秘書的鮑彤，近日接受自由亞洲電台專訪時表示，中國政府正在打貪、打大老虎，媒體曝光中國高官的海外資產，可以說是向中國政府提供了線索，應該主動查清事實，而不是裝聾作啞。

鮑彤說：「如果有這樣的事情那就嚴肅處理，如果沒有這樣的事情，那麼就還這些人清白，這是非常必要的，不聞不問，裝聾作啞是很不好的」。鮑彤認為，若中國當局的反貪腐是剷除異己的「選擇性反腐」，那對中國社會而言就是前功盡棄。

談到反貪腐是否伴隨著中國共產黨高層的權力鬥爭，鮑彤說：「權力鬥爭大概總是有的，爭權奪利的現象自從有人類社會以來，大概從來沒有斷過」。鮑彤呼籲，中國若想作為一個文明社會，而不是野蠻社會，對於違法犯罪行為，就應該依法嚴肅處理，包括將國內資產秘密轉移到海外的人。