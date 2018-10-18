美警辦案遇「越戰神槍手」 致1死6傷、調裝甲車支援撤離

美國南卡羅來納州佛羅倫斯市在本月3日發生激烈警民槍戰，警察到民宅調查案件時，遭到74歲的越戰老兵霍普金斯（Frederick Hopkins）不預警攻擊，釀成警方1死6傷。（美聯社資料照）

2018-10-18 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州（South Carolina）佛羅倫斯市（Florence）在本月3日發生激烈警民槍戰，警察到民宅調查案件時，遭到74歲的越戰老兵霍普金斯（Frederick Hopkins）不預警攻擊，釀成警方1死6傷，最後被迫出動裝甲車撤退，宛如電影《第一滴血》的劇情。

綜合媒體報導，本月3日發生槍戰後，警方16日公布詳細調查報告，由於霍普金斯的28歲養子賽斯（Seth Hopkins）涉嫌性侵2名年齡不滿14歲的女童，警察握有搜查令上門調查。據了解，3名女警趕至現場才剛下車，就遭到霍普金斯射擊受傷；第二波支援的警察卡拉韋（Terrence Carraway），在霍普金斯開門後，卡拉韋還來不及說明，霍普金斯就向他開槍，導致卡拉韋死亡。

霍普金斯在2樓高處開火近30分鐘，警方出動裝甲車支援，接載受傷的警員撤離，但由於距離霍普金斯仍有相隔幾百公尺的草坪、樹木，支援的警員無法在第一時間進行有效攻擊。隨後13名員警就位，與霍普金斯對峙2個小時左右，但他僅用1支手槍和2隻軍用步槍對付警察，共擊發39槍，13名員警則擊發390發子彈，最終霍普金斯遭警方制服逮捕。警方事後在霍普金斯家中搜索到129支槍，直言「我們根本不是對手」。

霍普金斯是一名越戰老兵，他曾經在美國陸軍服役11年期間，獲得神射手勳章、狙擊手勳章，更因為1970年5月參加越戰，抵抗北越的襲擊，獲得銅星勳章。霍普金斯被指控1起謀殺、6啟謀殺未遂罪名，他在16日的聽證會上說自己長年靠退伍金生活，沒錢雇用律師，請求法院指派公共律師被拒，所以目前他尚未有代理律師。