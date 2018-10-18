看到狒狒竟說「你兄弟」 中國人在肯亞種族歧視引不滿

中國在肯亞投資，也帶來歧視行為，讓肯亞人感到不安。（彭博）

2018-10-18 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕上個月，一名中國商人在肯亞發表種族歧視言論，羞辱肯亞人是猴子，引發軒然大波。外媒分析，許多肯亞人開始懷疑外國人將帶來種族歧視的態度，肯亞的年輕人沒有想到，在21世紀還要面臨這樣的羞辱。

《紐約時報》報導，26歲的肯亞人奧欽（Richard Ochieng）直到去年前，都沒有直接經歷過歧視，但他的中國上司稱他為猴子，兩人在路上看到狒狒時，上司對他說「你的兄弟」，還要他跟狒狒一起吃香蕉。24歲的努比（Fred Ndubi）則記得，他的中國上司要他穿制服，還說「穿上制服，你看上去就不像猴子了」。還有肯亞員工透露，在中國企業裡，連廁所都區分成中國和肯亞。

報導指出，肯亞的年輕人在歷史課本上看過，肯亞曾被英國殖民，經歷過種族歧視的悲慘歲月，但他們沒想到21世紀，這個情況會重來一遍，中國在肯亞投資，也帶來歧視行為，讓肯亞人感到不安。然而，非洲國家通常關注的是與中國合作時帶來的債務，而不是種族歧視。

報導表示，中國員工都住在大型住宅區，與肯亞人沒有社交互動，中國環境保護主義者黃泓翔曾住在肯亞，他認為，那些中國人不清楚當地狀況，且帶有一種文化、種族上的階級觀。