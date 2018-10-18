時薪266元、買家電打折！日本超商這樣吸引打工族...

日本便利超商為了因應人力短缺，以高時薪、新福利來吸引打工族。（路透）

2018-10-18 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本超商打工時薪266元！近日有日媒報導，日本的便利超商正面臨人力嚴重短缺的問題，為了吸引打工族，除了提高超商打工時薪，也推出包括買家電打折、就地日間托嬰等新福利，讓不少台灣網友羨煞不已。

根據《日本經濟新聞》報導，知名的國際連鎖便利商店集團FamilyMart與日本家電品牌愛麗思歐雅瑪（Iris Ohyama）合作，提供日本FamilyMart超商兼職人員優惠，買電鍋等家電折扣最多可達60%。FamilyMart並計劃於本月稍晚擴大優惠到全國1.7萬間店，將使超過20萬人受惠，未來也會增加食品、生活必需品、旅遊等產品及服務，並計畫1年提供4次折扣。

至於7-ELEVEN，去年4月開始也對兼職員工提供旅館及旅遊服務的折扣，7月更在仙台市的1間分店設立員工托嬰中心，希望吸引二度就業媽媽；另一家日本知名超商LAWSON，也提供員工購買集團企業的CD、DVD、書籍的打折優惠，更讓外國兼職人員能彈性排班，以吸引就讀語言學校的外國人。根據報導，日本超商8月招聘廣告的時薪上漲至955日圓（約266元台幣）。

日本三大便利商店提供打工族的優惠，讓不少鄉民表示羨慕。有鄉民表示「反觀台灣」、「招募台灣人啊」，也有人模仿台灣「慣老闆」口氣反諷道：「企業負擔重！時薪太高了！還要勞健保...活不下去了！」