惹來殺身之禍？華郵記者遭虐殺前最後一篇專欄曝光

華郵刊出哈紹吉生前最後一篇專欄。（擷取自華盛頓郵報）

2018-10-18 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓郵報特約記者、沙烏地阿拉伯公民哈紹吉傳遭沙國人員於駐土耳其領事館內肢解致死，引國際輿論譁然。哈紹吉生前最後一篇專欄曝光，全文著重落實中東地區新聞自由，被外媒視為捍衛自由而死的鬥士。

美國《華盛頓郵報》在美東時間週三（17日）晚間將近8點時發表哈紹吉生前所撰的最後一篇專欄，文內引述《2018年世界自由調查報告》的數據，針砭阿拉伯世界低落的自由，哈紹吉認為，中東地區人民要不對此毫不知情，要不就是被當局誤導，失去為己發聲或與公眾討論的權利。

哈紹吉進一步數落以沙烏地阿拉伯政權為首，箝制新聞自由的劣行，他舉沙國知名專欄作家Saleh al-Shehi的遭遇為例，後者曾在報章刊登與政府相反立場的專欄，遭當局判處5年監禁，此外，埃及政府也曾以類似理由查封「al-Masry al Youm」報紙的完整印刷版本。

哈紹吉直言，阿拉伯世界需要現代化的跨國媒體，以便讓公民接收全球大事等資訊，他認為，因應中東人民貧困、教育低落的現況，需要建立獨立於政府的國際論壇，將人民真實聲音與政府宣揚、散播的仇恨言論做區隔，讓中東人民得以與國際社會接軌。