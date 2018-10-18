「北京恐不會喜歡的人選」 川普提名前空軍准將任亞太助卿

2018-10-18 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮17日（週三）宣布，總統川普已表態提名通曉韓文、中文與略懂日文的空軍退將史迪威（David Stilwell），出任美國東亞暨太平洋事務助理國務卿。此一任命案須待參議院通過，不過專家們認為，史迪威有望獲得廣泛支持。

綜合媒體報導，白宮聲名中指出，「史迪威是一名擁有超過35年飛行經驗的空軍退伍軍人與指揮官。他在2015年以准將軍階退役，目前擔任印太司令部中國戰略研究小組主任，同時身兼夏威夷東西中心高級研究員。過去他曾在五角大廈聯合參謀部任職，也當過美國駐中國北京大使館武官，會說韓文、中文與一點日文」。

報導指出，美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）聞訊表示，「我曾與史迪威一起工作，也很了解他。很高興總統提名一位亞洲經驗豐富的人，擔任此一重要職務，期盼參議院能盡早通過聽證並同意任命」。

報導提到，去年4月羅素卸任後，亞太助卿一位懸缺至今，在史迪威前，川普曾提名代理亞太助卿的董雲裳（Susan Thornton）真除，不過遭到友台共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）反對，認為她對待中國態度不夠強硬。繼任的蓬佩奧（Mike Pompeo）接任提勒森（Rex Tillerson）國務卿的職位後，魯比歐也建議他改選其他人。董雲裳今年6月底已宣布退休。

報導提及，華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）7月時曾引述2名政府官員的說法，表示與太平洋司令部前司令、現任美國駐韓大使哈里斯（Harry Binkley Harris）密切合作過的史迪威，將是亞太助卿一職的熱門人選。文中也提到，史迪威被專家們與前任官員視為，「在與中國競爭方面，他是一名擁有深度策略的思想家。對於盟友的角色，以及台灣獨特的地位，很有概念（strong sense）」。

報導引述，哈里斯前特助塞耶斯（Eric Sayers）說，「史迪威將是一個很棒抉擇」，以及「北京應不會喜歡此一異動，這也是為什麼它可能是政府正確的選擇」。文中另寫道，有官員提到，若由史迪威出任，他將與國安顧問波頓（John Bolton）、蓬佩奧等高層一樣，對於面臨中國崛起與其惡行惡狀的需要，採取更為果斷的立場。