加拿大大麻合法化 前總理穆龍尼也加入美國大麻公司擔任董事

2018-10-18 09:08

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華十七日報導〕加拿大休閒大麻於十月十七日正式合法化，成為G7國家第一個允許大麻合法的國家，而前加拿大總理穆龍尼（Brian Mulroney）也在同一天宣布將於下個月加入一間美國大麻公司，擔任其中一名董事。

美國一間最大的大麻公司Acreage Holdings宣布，穆龍尼將在十一月正式成為該公司董事，屆時Acreage Holdings也將在加拿大證券交易所（Canadian Securities Exchange）上市。

穆龍尼在1984到1993年間擔任加拿大總理，他以前總理之姿被大麻公司延攬成為董事之一，引人議論，但其實，這家公司的董事局已有不少政客加入董事局，包括美國前共和黨眾院議長博伊納（John Boehner），前麻薩諸塞州州長韋爾德（William Weld），他們均是赫赫有名的政治人物。

總部在紐約的Acreage發出聲明說，穆龍尼表示，他很欣慰加拿大大麻合法化，在北美大麻產業起到領導作用，並說他受大麻禁令的終結在加拿大帶來的前景所鼓舞。

比較諷刺的是，穆龍尼的女兒Caroline Mulroney目前正任職安大略省司法廳長，負責監督該省大麻合法化的工作。

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