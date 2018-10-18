美牧師獲釋後 蓬佩奧：對土耳其制裁可予解除

2018-10-18 04:12

〔中央社〕在土耳其首都安卡拉進行會談後，美國國務卿蓬佩奧今天表示，因美國牧師遭拘押引起齟齬而對土耳其實施的制裁，華府現在可予以解除。

蓬佩奧（Mike Pompeo）專機在比利時加油之際，他告訴記者：「我們將很快就此做出決定。不過所實施的部分制裁與布朗森（Andrew Brunson）牧師直接相關，現在也予以解除，這合邏輯。」

土耳其以恐怖主義相關指控逮捕並起訴布朗森，美國總統川普政府因而對土耳其司法部長莒內（Abdulhamit Gul）、內政部長索魯（Suleyman Soylu）實施制裁。

安卡拉當局後來也對美國政府官員祭出類似制裁加以反擊。

布朗森遭拘押整整兩年，12日遭依間諜和幫助恐怖團體的罪名定罪判刑，但考量其表現良好和已服刑期，宣判後他旋遭釋放。

將布朗森釋放的作法得到川普讚許，被視為安卡拉和華府修補破損關係的開始，蓬佩奧今天稍早並會晤土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在安卡拉會晤蓬佩奧後再批相關制裁「荒唐」。

卡夫索格魯說：「我們同意，雙邊關係當中不該有像這樣的以及其他方面的制裁。一旦有制裁存在，關係就走不下去。」

布朗森獲釋後，土耳其貨幣里拉兌美元匯率過去一週升值。蓬佩奧提出上述說法後，里拉今天一度升值2%，來到5.55里拉兌一美元。