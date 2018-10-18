川普要求土耳其 提供握有的哈紹吉案影音證據

2018-10-18 02:20

〔中央社〕美國總統川普今天表示，已要求土耳其提供手中可能握有的，與旅美沙烏地阿拉伯記者哈紹吉失蹤案有關的聲音或影像證據，但無法確定是否有這樣的證據存在。

路透社報導，川普在白宮告訴記者時，否認自己在哈紹吉（Jamal Khashoggi）失蹤案中試圖掩護沙烏地領導階層。他昨天奉勸外界不要假定沙烏地領導階層在本案中有罪。

他說：「我只是要查明發生了什麼事，我根本沒有在掩護。」

川普表示，正等待國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）自沙烏地和土耳其返國後提出哈紹吉失蹤案完整報告。蓬佩奧走訪這兩個國家與相關領導人商討哈紹吉疑在伊斯坦堡的沙烏地領事館遇害報導。

在被問到美國是否向土耳其尋求據報安卡拉當局握有的影像和聲音證據時，川普說：「我們已提出這種要求，如果有的話...我還不確定這樣的證據真的存在，或許有，或許沒有。」

「麥克（指蓬佩奧）回國時會就此向我提出完整報告...我劈頭就要跟他問這件事。」

蓬佩奧曾表示，應該再給利雅德當局幾天來完成本案調查。哈紹吉是批判沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的知名異議人士。

土耳其官員曾指出，他們認為「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家哈紹吉2日在沙烏地領事館遭謀殺後，屍體被移走。土耳其消息人士告訴路透社，當局握有顯示哈紹吉在領事館內遭到殺害的錄音。

沙烏地強烈否認相關指控，不過美國媒體報導，他們將承認審訊出了岔子，導致哈紹吉遇害。川普也曾推測可能是「自作主張的殺手」犯案，不過他沒有提出相關證據。