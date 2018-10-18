全方位抗中 美退出百年萬國郵政聯盟

2018-10-18 01:36

〔中央社〕白宮今天宣布，美國即日起啟動程序，要退出有144年歷史的萬國郵政聯盟（UPU）。外界分析，這是美國打擊中國產品利用UPU提供的低廉郵資、傾銷全球的不公平貿易再出招。

正值美中貿易戰之際，白宮的這一舉動，從美國的角度看，是再度狙擊中國的不公平貿易，也顯示在美中貿易議題上，美國總統川普目前仍採信白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）的建議與看法。

白宮今天在聲明中表示，國務院將通知UPU，美國啟動為期一年的退出程序，原因是「UPU的憲章改革未取得充分進展」。在這期間，美國將展開雙邊及多邊協商談判，若有成果，美國才會撤銷退出UPU的行動。

白宮聲明全篇未提到中國，不過，納瓦洛日前投書英國「金融時報」的文章就指責，中國利用UPU的優惠條件，扭曲全球電子商務，中國公司常透過美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）或中國電商龍頭阿里巴巴，賣給美國的消費者低價的「仿冒品」，而因中國在UPU下是開發中國家，享有國際運輸優惠，中國製仿冒品的運輸成本更低廉。

按照納瓦洛說法，美國業者留在本土製造的真品藉由美國國內郵政的運輸價格，比中國寄來美國的仿冒品郵費要貴，他預估，美國郵政管理局（USPS）在從中國運抵美國的每個小包裹上，每件約損失約一美元。

UPU憲章下，給予開發中國家郵費優惠費率，自1969年，包括中國及非洲國家是主要受益者，尤其是體積與重量在一定範圍下的小型國際郵政包裹，納瓦洛的指控並非無所本。

根據USPS報告，以一份重約2公斤內的小包裹為例，從中國運送至美國的郵費，按照UPU給予開發中國家的優惠，最高價格約為5美元。不過，同樣重量的類似包裹，USPS在美國國內從洛杉磯寄到紐約的價格，可能高達2至4倍。

美國早在2016年就倡議改革，不久前UPU於土耳其舉行的大會也決議要檢討中國享有的優惠待遇，以減少在運輸成本上的不公平競爭，但川普顯然認為多邊機構的改革曠日廢時，美國再次選擇直接退出，以藉此逼迫多邊機構提升改革效率。

UPU是聯合國專門機構，主責各國國際郵政往來，於1874年成立，總部設在瑞士伯恩，中華民國於1914年加入，1972年，UPU決議承認中華人民共和國為中國的唯一合法代表，也因此，像是UPU各成員國通用的國際回郵券不適用於台灣，國際郵件要寄往台灣，須經日本或美國交付。（編輯：何宏儒）