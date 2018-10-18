印度沙巴瑞瑪拉廟開門 阻婦女入廟暴力頻傳

2018-10-18 00:30

〔中央社〕即使警方派駐大批警力且逮捕滋事者，但印度教神聖廟宇沙巴瑞瑪拉廟（Sabarimala Shrine）今晚對外開放時，仍引發暴力事件，宗教狂熱者攻擊載有婦女車輛、記者和警察。

綜合「新德里電視台」（NDTV）等印度媒體報導，在最高法院下令沙巴瑞瑪拉神廟必須允許所有年齡層婦女入廟參拜後，警方為防止反對這項命令的宗教狂熱者阻撓婦女入廟，派駐1000名警力在神廟開門前幾個小時，以警棍驅趕神廟四周意圖阻撓婦女的宗教狂熱者。

此外，警方也在一些前往神廟的要道上，逮捕11名擅自封路阻止婦女入廟參拜的宗教狂熱者。

印度「國際亞洲新聞社」（ANI）報導，為阻止反對10到50歲婦女入廟的宗教狂熱者從事暴力活動，印度內政部下令警方對神廟附近4個縣執行刑法第114條，禁止民眾在公共場合非法集會與攜帶武器。

不過，即使警方大動作維持治安，但宗教狂熱者仍用石塊攻擊警方及載有婦女的車輛與公共汽車，許多暴徒攻擊不同媒體的記者、搶走攝影機與相機，阻止記者報導相關暴力事件，婦女和女記者也受到宗教狂熱者騷擾。

對暴徒攻擊記者，神廟所在地克勒拉省的克省從業記者工會（Kerala Union of Working Journalists），晚間在首府特利凡莊（Trivandrum）舉行遊行，抗議針對記者的暴力攻擊行為。

克勒拉省工業與體育廳長賈雅拉詹（EP Jayarajan）指出，共有10輛省有公共汽車遭宗教狂熱者破壞。

由印度馬克斯主義共黨（CPM）領導的克勒拉省政府指責與中央執政的印度人民黨（BJP）關係密切的印度教激進右翼組織「民族志工組織」（Rashtriya Swayamsevak Sangh，RSS），應對今晚暴力事件負責。

賈雅拉詹表示，RSS的犯罪分子躲在森林中，攻擊沙巴瑞瑪拉神廟供奉阿雅帕神（Lord Ayyappa）的信徒，共有10名媒體人士、5名阿雅帕神的信徒，及15名警察遭到攻擊。

過去幾天，印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的BJP及RSS等盟友，在克勒拉省許多地區支持抗議最高法院裁決的示威；這些示威者與宗教狂熱分子也在靠近神廟地區盤查行經車輛，阻止車上婦女繼續前往神廟祭拜的行程。（編輯：劉學源）