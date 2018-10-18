前副國防部長陳永康 赴英參與南海議題研討會

2018-10-18 00:14

〔中央社〕前國防部副部長陳永康昨天晚間赴英國國會，與前美國太平洋艦隊司令史威孚特（Scott Swift）等人共同研討南海議題，約80名議員、學者及各國外交使節及武官參與，討論熱烈。

「國際化英國與南海」（Global Britain and the South China Sea）研討會由戰略智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）在英國國會舉辦。

主持人英國國會議員鮑維（Andrew Bowie）特別邀請陳永康、史威孚特、美國海軍戰爭學院國際法教授杜登（Peter Dutton），及英國國防智庫皇家三軍研究所（RUSI）海權專家羅伯茲（Peter Roberts），共同研討南海議題。駐英代表林永樂也受邀出席。

會中針對近期英艦航行南海遭遇中國艦船監控，以及未來英國海軍在亞太的角色頗受關注，與會者認為，南海是國際海域，應以共同開發，擱置爭議，應建立多國溝通平台，避免誤判。南海是重要的國際航線，每年通過這個海域的海上貿易總額達3兆美元，因此確保能源穩定的進口與經濟成長是每個國家都關注的重大議題。

針對目前南海博弈、自由航行等，陳永康和史威孚特均表示，南海議題應以多邊協商機制解決，不應以軍事手段解決。

陳永康15日也受邀與史威孚特、前日本海上自衛隊幕僚長武居智久共同出席倫敦國王學院舉辦的3名上將級會談，參與者踴躍。（編輯：劉學源）