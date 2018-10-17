訊息來會輕撫你 外媒：世上最奇怪、超可怕的手機配件

近期有法國團隊研發一款與人互動的機器手指「MobiLimb」，當訊息來的時候，機器手指會輕撫使用者。（圖擷取自泰西爾官網）

2018-10-17 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕現代人手機不離身，週邊產品也受到消費者青睞，例如：螢幕保護貼、手機殼及自拍棒等，近期有法國團隊研發一款與人互動的機器手指「MobiLimb」，當訊息來的時候，機器手指會輕撫使用者，也被外媒形容是世上最奇怪、超可怕的手機配件。

據法國博士泰西爾（Marc Teyssier）的網站介紹，這款機器手指起源於泰西爾的研究題目「社交溝通的人性化」，他解釋現實生活中人類經常透過觸摸，與別人交流情感，所以他與研發團隊決定以手機為出發點，研發一款能與人建立關係的機器手指「MobiLimb」。

機器手指「MobiLimb」與手機連接後，收到朋友傳訊息來，機器手機會輕撫使用者，也能變成手機立架；此外，除了人皮外型，也有貓咪的尾巴、蠍子的毒針等造型，其中貓咪的尾巴能與人互動。

目前研發團隊還沒有商業化的打算，但已經成功引起各界注意，英媒《每日郵報》以「世上最奇怪的手機配件」（The weirdest phone accessory）；科技媒體《Digital Trends》、《Hot Hardware》等用「瘋狂的、毛骨悚然的」（crazy creepy）形容機器手指。