無名屍綁鐵床遭棄路中央 民憂沙國連環殺手伺機而動

2018-10-17 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯2周內有3具無名屍遭棄置路中央，被懷疑是連續殺人犯所為。

綜合媒體報導，沙國日前發現一具屍體遭棄置在路上，這已經是2周內，被發現棄置在路中央的第3具無名屍。據悉，3具屍體的共同點都是被布包裹著然後被丟在路上，死者都是疑似非法進入沙國的非洲移民。第2具被發現的屍體甚至被綁在鐵床上，遭人以機關槍掃射致死的。

目前當地警方已展開調查，還不確定其他地區有沒有更多受害者，根據《每日郵報》報導，這一連串的謀殺案，沙國已有人民擔心是不是有連續殺人犯正伺機而動。