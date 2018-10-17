米蘭餐廳創意行銷 客人拿「IG粉絲數」換免費壽司

義大利米蘭一間新開的壽司店推出創意行銷，只要客人的Instagram粉絲數達指定等級，即能享用免費壽司。（美聯社）

2018-10-17 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕為吸引顧客前來消費，餐廳不時會提供各式各樣的折扣優惠，或是推出「打卡送美食」等活動，而義大利米蘭日前開幕的一間壽司餐廳主打創意行銷，只要客人的Instagram粉絲人數達到指定等級，發文附上照片及餐廳標籤，就可以吃到免費的壽司。

綜合外媒報導，該間餐廳「這不是壽司吧」（This is not a sushi bar）有特殊規則，只要顧客在Instagram上擁有足夠粉絲即能享用免費壽司。老闆將「IG粉絲數」劃分成5個等級，包括：1000至5000粉絲的客人，可以免費吃一道菜；5000至1萬粉絲，2道菜；1萬至5萬粉絲，4道菜；5萬至10萬粉絲，8道菜；超越10萬粉絲，則全部免費任你吃。

報導指出，在確認粉絲人數後，只要發布餐廳的照片，並在貼文底下標註「@thisisnotasushibar」及「#thisisnotasushibar」標籤，即可獲得相應的優惠。作為協助餐廳宣傳的回報，除了菜單上的幾樣菜色和飲料以外，其他餐點都能任選，吸引許多「有人緣」的顧客前來報到。

老闆皮塔耶羅（Matteo Pittarello）表示，盼能透過這次活動，吸引更多千禧世代成為他們的顧客，同時發揮社群媒體上的傳播作用，使餐廳品牌變得更為人所知。