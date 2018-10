澳洲白人遭歧視? 「當白人很好」法案差一點通過

2018-10-17 22:50

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲單一民族黨(One Nation)黨魁韓森(Pauline Hanson)在15日提出「當白人很好」的動議,抗議白人遭歧視,該動議雖獲得黨內和其他多議員支持,最後仍以3票差距遭參議院否決;外界批評這是個助長種族主義的行為,不過韓森反駁,堅稱自己並非白人至上主義者。

綜合外媒報導,韓森指出,反白人主義正在崛起,會提出動議是為了告訴世人,應該為自己身分感到自豪;動議中還承認「遺憾的反白人主義和對西方文明的攻擊的崛起」,最後以31比28遭參議院否決;不過「當白人很好」(It's OK to be white)的口號與白人至上主義組織有極大關聯,被用來貶低非白人群體對種族主義的主張。

其中1名反對議員辛奇(Derryn Hinch)稱這項提案為淫穢,可以寫在衛生紙上,提案既錯誤又危險;工黨參議員佩妮(Penny Wong)不相信官員說明,認為這不是失誤,提到這些人狡猾,想要切割錯誤;綠黨領袖迪納塔勒(Richard Di Natale)表示,支持提案將使其他族群,如原住民及非洲裔黑人,更有可能遭到歧視。

這項「當白人很好」的提案同樣遭到外界批評,許多支持的官員被迫緊急道歉,甚至被要求辭職,當中包含處理原住民事務的官員;財政部長柯爾曼(Mathias Cormann)說:「政府犯了一個錯誤,我們譴責任何形式的種族主義,實際上並非支持動議,發生了這項疏失,著實令人遺憾」。

韓森對於道歉的官員及反對立場的左派人士表達不滿,說這是場「血腥的骯髒遊戲」,強調「提出動議和種族主義毫無關係,這是關於我們國家正發生的事,反白人主義是真實的,希望參議院做出正確決定」,也聲明自己並不是白人至上主義者。