澳洲白人遭歧視? 「當白人很好」法案差一點通過

2018-10-17 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲單一民族黨（One Nation）黨魁韓森（Pauline Hanson）在15日提出「當白人很好」的動議，抗議白人遭歧視，該動議雖獲得黨內和其他多議員支持，最後仍以3票差距遭參議院否決；外界批評這是個助長種族主義的行為，不過韓森反駁，堅稱自己並非白人至上主義者。

綜合外媒報導，韓森指出，反白人主義正在崛起，會提出動議是為了告訴世人，應該為自己身分感到自豪；動議中還承認「遺憾的反白人主義和對西方文明的攻擊的崛起」，最後以31比28遭參議院否決；不過「當白人很好」（It's OK to be white）的口號與白人至上主義組織有極大關聯，被用來貶低非白人群體對種族主義的主張。

其中1名反對議員辛奇（Derryn Hinch）稱這項提案為淫穢，可以寫在衛生紙上，提案既錯誤又危險；工黨參議員佩妮（Penny Wong）不相信官員說明，認為這不是失誤，提到這些人狡猾，想要切割錯誤；綠黨領袖迪納塔勒（Richard Di Natale）表示，支持提案將使其他族群，如原住民及非洲裔黑人，更有可能遭到歧視。

這項「當白人很好」的提案同樣遭到外界批評，許多支持的官員被迫緊急道歉，甚至被要求辭職，當中包含處理原住民事務的官員；財政部長柯爾曼（Mathias Cormann）說:「政府犯了一個錯誤，我們譴責任何形式的種族主義，實際上並非支持動議，發生了這項疏失，著實令人遺憾」。

韓森對於道歉的官員及反對立場的左派人士表達不滿，說這是場「血腥的骯髒遊戲｣，強調「提出動議和種族主義毫無關係，這是關於我們國家正發生的事，反白人主義是真實的，希望參議院做出正確決定」，也聲明自己並不是白人至上主義者。