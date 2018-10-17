改寫歷史！ 龐貝古城遭火山掩埋日期比原先「晚2個月」

2018-10-17 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕考古團隊日前挖掘義大利古羅馬遺址龐貝城時，發現一處富裕家族的祭祀場所，牆面上有許多保持完整的壁畫，而在最近又有驚人的新發現，義大利文化遺產活動部（Ministry of Cultural Heritage and Activities）16日時宣布，龐貝古城遭火山爆發掩埋的日子，應較原先推定的日期「晚2個月」。

綜合外媒報導，維蘇威火山（Vesuvio）在公元79年8月24日大爆發後，大量火山灰掩埋整個古羅馬城市龐貝，但近日考古團隊在古城進行壁畫修復等工作時發現，一間屋子的牆上有由木炭筆跡寫下的日期「XVI K Nov」，為古羅馬日曆11月16日，換算成現今曆法則是10月17日。

報導指出，該間屋子在火山爆發前曾進行翻新工程，由於木炭筆跡不易保存，考古團隊判斷應是在大災難的「前一週」所寫，因此正確的爆發日期應該是公元79年10月24日。

據了解，過去已有考古學家懷疑，火山的實際爆發時間比8月來得晚，因為曾有人在遺跡中挖掘到秋天的漿果和保暖用火盆。

義大利文化遺產活動部長伯尼索利（Alberto Bonisoli）表示，「這項『非凡』的發現，對義大利的科學、歷史及藝術層面上都相當重要。」