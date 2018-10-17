女三寶5分鐘連撞瑪莎拉蒂、奧迪和BMW 網：魔鬼般的技術

杭州一名女駕駛（白車）在短短5分鐘內，就接連撞到瑪莎拉蒂、奧迪、BMW等名車，讓原本要開進來的黑色汽車頓時不敢再往前靠近。（圖擷取自微博）

2018-10-17 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕杭州一名女駕駛日前在地下室要倒車離開，沒想到短短5分鐘內就撞到了4台車，其中包含瑪莎拉蒂、奧迪、BMW等名車和一台日產天籟（Teana），過程全被監視器拍下，警方目前已介入調查。

根據《澎湃新聞》報導，杭州濱江龍湖天街的停車場，16日下午4點左右，有一名女子駕駛白車準備倒車離開，卻遲遲無法順利將車倒退出來，來來回回摩擦到隔壁的瑪莎拉蒂，等到好不容易將車開出來，卻又一口氣倒退太多，衝撞到後方的奧迪、BMW等名車，連帶波及旁邊日產天籟，這才終於順利將車移出，趕緊逃離現場。

曝光的監視器畫面顯示，這名女駕駛前前後後只花了5分鐘，就一連撞了4台車，讓原本一旁要開車進來的駕駛也都看傻了眼，完全不敢靠近。

警方確認後發現，女駕駛在開出車庫後並未逃逸，目前已經介入調查、追究責任。

許多網友看完影片後則紛紛留言，「魔鬼般的技術」、「這真的是殺手等級，一次殺了4台車」、「天啊！誰來阻止她開車上路」、「完了一輩子都賠不起」、「我看到名車我都閃超遠」。

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