美國科研船停高雄港 中國國台辦、外交部齊轟美

2018-10-17 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國海軍研究辦公室的科學研究船湯瑪斯號（T-AGOR-23），在15日停靠我國高雄港，引起各界關注，更有中媒撰文質疑背後意義不明；中國國台辦發言人馬曉光與中國外交部發言人陸慷，今天（10月17日）更異口同聲地說，「堅決反對美方與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫」。

綜合媒體報導，中國國台辦在今（17日）舉辦例行記者會，針對於10月15日據稱是美國海軍研究辦公室的科研船，在今年第4次停靠高雄港的提問，發言人馬曉光強調，「中方堅決反對美方與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，這一立場是一貫的，也是明確的。」而中國外交部發言人陸慷，在今天（17日）舉行例行記者會被問到此事時也說，「正向正向美方表達嚴重關切，並重申『中方堅決反對美方與台灣進行任何形式的軍事聯繫』；要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣方面進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，慎重妥善處理涉台問題。」

不過，我國國防部長嚴德發先前表示，湯瑪斯號原屬美國海軍，現已是美國華盛頓大學的科學研究船，此次目的是為與台大進行交流合作，與「國防授權法」、軍演皆無關；而湯瑪斯號船長也澄清，此次純粹為學術交流，沒有接獲任何敏感任務。