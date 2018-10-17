紐西蘭母見女兒被霸凌 爆氣將對方打到進醫院

2018-10-17 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭有位母親，日前意外發現女兒竟在學校遭霸凌2年之久，還在學校附近親眼見到女兒遭霸凌，氣的她衝上前揪住霸凌者的頭髮狂搧巴掌與毆打後腦勺，並警告這位少女「敢再接近我女兒，我就再痛扁你一頓！」；事後毆人的母親被少女家屬告上法院，並也認罪；不過法官認為她雖然毆人有錯，但不致於該為此留下前科，因此判她無罪釋放，紐西蘭警方也放棄上訴。

綜合媒體報導，事發在2018年5月14日，住在紐西蘭奧克蘭的50歲婦女妮古拉-珍‧詹克斯（Nicola-Jane Jenks），偶然得知就讀高中的女兒，長期遭一名同校的女同學霸凌，氣的妮古拉在14日的放學時刻衝到學校附近，結果還目睹女兒被這名女同學霸凌，氣的妮古拉直接衝上前揪住這位女同學的頭髮，邊爆粗口邊狂搧她巴掌，一度還毆打她的後腦杓，並警告「你敢再接近我的女兒，我之後就再痛扁你一頓！」。

被毆打的女同學事後被送往醫院檢查，她在醫院因頭部暈眩而多次嘔吐，並留院觀察以確保沒有內傷，而妮古拉衝動揍人的後果，就是被對方家長依傷害罪告上法院；但法院調查後發現，長達2年的言語和肢體霸凌下，這起衝突是可想而知的；第1次的霸凌事件起於2016年10月，之後隨著長期遭罷凌的影響，詹克斯的女兒因精神壓力而開始掉髮，並且隨時處在恐慌狀態，造成她害怕上學，進而使出勤率下降。

最後妮古拉認罪，但她解釋「我後悔我的行為，但我的女兒被人欺負！」；審理此案的法官菲茨傑拉德 （Fitzgerald）表示，「妳已經50歲了，處事應該要多加斟酌」，但法官認為犯行沒有重到應該讓妮古拉留有前科，因此宣判妮古拉無罪，警方對此也宣布不再上訴。

事後被毆打的女同學家長「相當不滿法院的判決」，否認自己女兒有霸凌過妮古拉的女兒，並認為「一個50歲的女人，怎麼可以痛毆一個女孩的頭部？」；而校方則譴責妮古拉的暴力行為，推稱「校方沒有發現她女兒在上學期間有任何被人霸凌的跡象；如果有，校方絕不姑息。」並表示將針對這件事進行全面的調查。