南韓批准339名葉門人 暫時落腳濟州島1年

2018-10-17 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕南韓的司法部門今（17）日宣布，雖不承認339位葉門人的難民身分，但會發臨時居留證，允許他們暫時在濟州島停留1年。

綜合媒體報導，葉門飽受內戰蹂躪。今年的1月至5月期間，約500多名葉門人湧入南韓的濟州島避難，引起當地民眾強烈反彈，甚至因此掀起南韓的反移民情緒。

韓國的濟州出入境外國人廳17日宣布，基於人道主義的立場，雖然這些尋求庇護的葉門人民不符難民條件，但考量到強制驅離可能會置他們於險境，所以發放臨時居留許可證，讓他們可以待在濟州島1年。目前已經批准339名葉門難民。