娛樂用大麻法化！加拿大這所大學 開課教人種大麻

尼加拉學院的「商業大麻生產」（Commercial Cannabis Production）是專業認證課程，不僅教導學生大麻的種植、灌溉與照護等專業技能，還有該產業的經營管理、應用程式開發等商業面向。圖為尼加拉學院的實驗室，教授正在教授學生種植大麻。（路透）

2018-10-17 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕娛樂用大麻今（17）日於加拿大正式合法化，甚至加拿大境內有大學提供相關課程，引導學生進入大麻產業。

綜合媒體報導，加拿大娛樂用大麻合法後，因大麻產業每年預計能為加拿大創造226億美元（約略等於台幣7000億元）產值，使更多人正視龐大的大麻市場。加拿大的公立大學尼加拉學院（Niagara College）早在1年前便公布將規劃出大麻的相關課程，教授學生種植大麻，培訓相關的專業人才。

據了解，尼加拉學院的「商業大麻生產」（Commercial Cannabis Production）是專業認證課程。然而想報名上課，本身須具備學院（college）以上和農業、環境資源或園藝等相關學歷，才有申請資格。課程不僅教導學生大麻的種植、灌溉與照護等專業技能，還有該產業的經營管理、應用程式開發等商業面向。

該課程在加拿大非常受歡迎，超過300人想報名上課，然而第一批僅招收24名學生，他們的年齡從24到51歲都有，畢業之後會有相關的證書和工作機會等著他們。

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