世界銀行：全球近半人口每日生活費不到170元

世界銀行（World Bank）今（17）日發表報告指出，世界上仍有近一半人口每日生活費不到5.50美元（約新台幣170元）。（美聯社）

2018-10-17 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕世界銀行（World Bank）今（17）日發表報告指出，儘管已在減少極度貧窮方面取得進展，但隨著富裕經濟體中的窮人比例不斷上升，世界上仍有近一半人口每日生活費不到5.50美元（約新台幣170元）。

綜合外媒報導，世界銀行兩年一期的「貧困與共享繁榮：拼出貧困的拼圖」報告稱，在2013至2015年間，全球貧窮人口總數整體減少了6800多萬人。

其中，「極度貧窮人口」（每日生活費低於1.9美元/新台幣60元）的比例已從1990年的36%大幅下降，在2015年的比例為10%，但同年仍有19億人每天生活費低於3.2美元（中等偏低收入國家的貧困標準），佔人口總數的26.2%。

以世銀定義的中等偏上收入國家的貧困標準、每日生活費5.5美元來看，全球貧窮比例已從1990年的67%降至2015年的46%，但也等同全球仍有34億人仍在為滿足基本生活需求而苦苦掙扎。

報告指出，全球貧窮人口的數量仍然「高得令人無法接受」，各區域和國家在分享經濟成長的財富方面，分配並不平均。因此，世銀想要在2030年之前，把「極度貧窮人口」比率削減到3%以下的目標，恐怕難以達成。

報告稱，「特別令人痛苦的發現是，『極度貧窮』在少數幾個國家更為普遍和根深蒂固，減貧步伐很快將明顯放慢」。世銀提到，在薩哈拉以南的非洲地區，有84.5%人口每日生活費仍低於5.50美元。