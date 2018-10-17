印度#MeToo延燒 20名女記者控訴國務部長性騷擾

2018-10-17 17:11

〔中央社〕在印度外交部國務部長艾克巴控告第一個指控他性騷擾的女記者拉曼尼誹謗後，20名曾在艾克巴手下工作的女記者發表聲明說，她們也將上法庭陳述遭艾克巴性騷擾的經驗。

印度新一波#MeToo反性騷擾反性侵運動延燒到政壇後，曾在知名媒體擔任資深編輯的外交部國務部長艾克巴（M.J. Akbar）被控在媒體工作時對女記者性騷擾，他則在15日對首位公開指控他性騷擾的資深女記者拉曼尼（Priya Ramani）提出誹謗告訴。

「印度人報」（The Hindi）今天報導，20名曾在艾克巴手下工作的女記者16日發出集體聲明表示，拉曼尼並不孤單，她們也將上法庭陳述曾遭艾克巴性騷擾的經歷。

這份聲明還說，艾克巴透過法律行動證明了一點，他拒絕反省、承認多年來對許多女性造成巨大痛苦和傷害的行為，或對這些行為贖罪。

雖然艾克巴遭到許多女性指控性騷擾，但報導指出，這些女記者，包括最新一位站出來指控艾克巴性騷擾的女記者巴特爾（Tushita Patel）都指，艾克巴仍享有身為部長和國會議員的龐大權力和特權。

聲明強調，當拉曼尼公開指控艾克巴性騷擾，陳述的不僅僅是她的個人經歷，更揭開了艾克巴在印度媒體「亞洲年代」（Asian Age）工作時引發、主導的不經意性別歧視、男權至上和色魔等文化。

這一波由寶萊塢女星杜塔（Tanushree Dutta ）在9月點燃的印度#MeToo運動，從寶萊塢逐漸延燒到文藝界、媒體圈和政界，迄今沒有停歇。

有更多印度女性在不同的社交網站分享她們過去被性騷擾的經驗，包括印度知名導演兼演員萳蒂塔‧達斯（nandita das）昨天也打破沈默，在臉書（facebook）控訴她14年前曾遭父親、知名畫家賈亭‧達斯（Jatin Das）性騷擾的經歷。