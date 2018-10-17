美國史上最嚴重氣體外洩 消防員控天然氣公司隱瞞、害罹癌

2015年10月，美國加州爆發史上最嚴重的氣體外洩事件。（美聯社）

2018-10-17 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州2015年爆發美國史上最大規模的甲烷外洩事故，當時投入救援的29名洛杉磯消防員事後陸續出現癌症等嚴重疾病，受害消防員15日正式對涉事天然氣公司提告，指控後者刻意隱瞞真相，導致不知情的消防員們長期暴露在有毒的危險環境中，而受到嚴重且不可逆之傷害。

綜合外媒報導，事發於2015年10月23日，南加州天然氣公司（Southern California Gas Co.，以下簡稱SoCalGas）位於加州艾利索峽谷（Aliso Canyon）的天然油氣井發生外洩，鄰近居民出現頭暈、噁心、頭痛等症狀，最終有數千人遭撤離，而SoCalGas卻延遲至11月5日才將狀況通報當局。

受害消防員指控，SoCalGas公司涉嫌隱匿現場狀況，聯合洛杉磯環境衛生部門發布公告，保證外洩氣體不對人具有毒性，且未對公共安全造成直接性的威脅，令消防員未著足夠防護服裝便進入災區，長期在現場接觸甲醛、苯等致癌物質。

為協助拯救居民，這批消防員在災區執勤4個月，長期暴露在有害物質下的結果，最終陸續出現頭暈、頭痛、黏膜出血、皮膚病變及呼吸道傷害等症狀，有人還因此罹癌，其中一名已退休的消防員梅泰瑞安（Daniel Mehterian）批評SoCalGas隱瞞及誤導，痛斥該公司「為迴避責任而無視真相」。

報導指出，SoCalGas已知悉遭告一事，然至今尚未針對訴狀發表官方評論，據了解，該外洩案現已使SoCalGas損失逾10億美元（約新台幣308億元），目前仍有多案持續偵辦中。