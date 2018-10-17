美國媒體大量關閉 研究：新聞沙漠來臨

報告指出，美國地方媒體正處於危機之中，媒體苦苦掙扎，記者丟掉工作，進而創造了一個「由無知公民組成的國家」。（資料圖 法新社）

2018-10-17 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納大學傳播研究所的研究指出，美國自2004年至今已有超過1800間新聞刊物廢刊，或是幾乎沒有公共事務的報導，雖然網路充斥著大量國內外報導，但幾乎與自身無關，窮人更難接觸地方教育與稅收的關鍵資訊，美國正迎來「新聞沙漠」的危機，成為「由無知公民組成的國家」。

據《法新社》報導，該研究指出過去15年來，包含日報與週報，有5分之一的地方報章雜誌面臨廢社，全美有3143個郡只有一家地方新聞，而且大多數還是週報形式，甚至有200個郡完全沒有地方新聞。即使全美仍有7100家地方新聞苦撐，但都可以說是「過去的幽靈」，因為新聞從業人員減少，編輯資源也變少許多，只是打著老招牌在苦撐。

據美國獨立民調機構與智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）今年公布的調查結果，美國自2008年後，新聞業的聘用人員減少23%。

報告指出，美國地方媒體正處於危機之中，媒體苦苦掙扎，記者丟掉工作，進而創造了一個「由無知公民組成的國家」。即使網路上有大量的國內和國際新聞，但報導地方稅收、教育等關鍵議題的新聞正在減少。而那些最沒機會接觸到地方新聞的少數人，也是最窮、教育水準最低、最為弱勢的群體。「數千、數萬個社群正面臨『新聞沙漠』的危機」。