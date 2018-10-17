新疆侵犯人權升級 報告：維族子女遭大規模關入孤兒院

新疆當局將維族民眾的子女從親屬身邊強行帶走，大規模關入國營孤兒院中，圖為在新疆巡邏的中國警察。（美聯社）

2018-10-17 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆大規模設置「再教育營」，廣受國際社會撻伐，人權組織16日發布最新報告，指新疆當局關押逾百萬穆斯林的同時，已開始將遭囚民眾的子女從親屬手中強行帶走，大批關入國營孤兒院。

根據美國《自由亞洲電台》報導，國際人權組織「人權觀察」週二發布報告，指中國政府以「為孩子們的福祉著想」為名，強行將被關在再教育營內的少數民族穆斯林的幼年子女們從親屬的手中帶走，並大量運送至孤兒院中「集中收養」。

在新疆，「孤兒」的定義與外界具有顯著差異，除「失去父母的孩子」與「父母失蹤的孩子」外，更包含了父母被關押在再教育營內的孩子。報告稱，按當地政府提出的法規，需徵得同意後才能將孤兒安置在政府控制的孤兒院中，但法規未明文規定前述「同意」的主體是孩子、父母或親屬，一切條文相當模糊。

人權觀察的報告進一步指出，即便中國《收養法》中規定，中國民政局有照顧孤兒的責任，但綜覽中國所有法規，從未賦予政府將兒童從親屬手中強行帶走的權力，該機構認為，中國當局在毫無法源背書的情況下大規模強擄兒童並關入孤兒院，再一次嚴重侵犯人權。