黑絲襪女翹腳秀美腿 司機慘聞腥臭味GG了

中國北京朝陽區一名打扮時髦的性感黑絲襪女乘客，在搭乘滴滴專車時，直接拖鞋將腳翹在副駕駛座上。（圖擷取自微博）

2018-10-17 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京朝陽區一名打扮時髦的性感黑絲襪女乘客，在搭乘滴滴專車時，直接拖鞋將腳翹在副駕駛座上，司機將過程用手機錄影，並將影片上傳到網路，女乘客卻向滴滴客服投訴，滴滴就以司機涉違反平台隱私保護規則，將其帳號永久封鎖。不少中國網友聲援司機，認為女乘客脫鞋翹腳的行為非常沒品。

綜合媒體報導，12日女乘客乘坐滴滴專車時，脫鞋並將腳放在副駕椅背上，逼著司機聞著她的腳底腥臭味，司機勸阻時雙方發生爭執。司機表示，當時他聞到味道，側臉一瞧，旁邊多了一隻腳，當下就要求女乘客把腳放下，因為還有其他乘客可能會坐這輛車。

女乘客才剛放下腳1秒鐘，又將腳放回去，司機就將車路邊停靠，女乘客打電話向滴滴客服投訴，司機則將整個過程用手機錄影上傳網路，後來滴滴以司機違反平台隱私保護規則，被滴滴平台封鎖帳號。

有網友認為，雖然女乘客做出不雅的行為，試圖溝通也無法制止，應該先向滴滴平台投訴，不應該直接上傳到網路。但也有網友說，即使司機與滴滴平台溝通，也不一定能對乘客做出適當處理。

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