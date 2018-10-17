皮條客大王轉選州議員 慶生後猝死在妓院

霍夫經營合法妓院，還曾在HBO的實境節目「妓院」中擔任主角，介紹自己旗下的小姐。（彭博）

2018-10-17 20:22

〔中央社〕美國內華達州共和黨州眾議員候選人霍夫（Dennis Hof）慶生後暴斃。美國官員表示，根據內州州法，11月期中大選的選票上，仍將保留這名妓院老闆的名字。

內華達州奈郡（Nye County）警長辦公室表示，72歲的霍夫今天死於自家在水晶社區（Crystal）經營的合法妓院愛情牧場（Love Ranch）。

根據當地媒體「雷諾新聞報」（Reno Gazette Journal），霍夫昨天晚上舉行慶生派對，AV界知名老牌影星朗傑瑞米（Ron Jeremy）和其他賓客都前來共襄盛舉。

霍夫的競選經理穆思（Chuck Muth）透過推特表示，朗傑瑞米今早試圖叫醒霍夫時，發現霍夫已氣絕。穆思寫道，霍夫看似是「在睡夢中安詳地離世」。

挺川普的霍夫，也曾在美國有線頻道HBO的實境節目「妓院」（Cathouse）擔任主角，負責介紹他旗下一家妓院的小姐。

霍夫來自挺共和黨的選區，而根據內華達州的法律，期中選舉11月6日登場時，這個保守選區的選票上仍將保留霍夫的名字。

霍夫曾撰寫自傳「拉皮條的藝術」（The Art of the Pimp），他另在內華達州百藍坡市（Pahrump）開設兩家妓院，還自稱百藍坡市的川普。

美國職籃NBA前球星歐頓（Lamar Odom）在愛情牧場狂歡4日後陷入昏迷，這起事件當時一度成為新聞焦點。

美聯社報導，內華達州選務官員索萊（Wayne Thorley）說，霍夫的名字將保留在11月選票上。他說，印有霍夫名字的選票已經寄給選民，屆時投票所將張貼標示，通知選民霍夫過世了。

索萊說，如果霍夫在這個共和黨票倉勝出，官員將提名另一名共和黨員填補遺缺。霍夫的對手是民主黨的拉斯維加斯教育工作者羅曼諾夫（Lesia Romanov）。

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