巴西總統大選次輪投票 極右派波索納羅拒辯論

波索納羅（左）因術後復原中，婉拒哈達德（右）的總統辯論邀請。（路透）

2018-10-17 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕巴西7日總統大選的首輪投票中，13名候選人均未取得直接勝選的過半以上選票，需在28日從首輪得票率分居一、二名的極右派社會自由黨（PSL）煽動家波索納羅（Jair Bolsonaro），與左派工黨候選人哈達德（Fernando Haddad）兩人間做出抉擇，由於剛動完手術，波索納羅幕僚指出，波索納羅將不會出席總統辯論會。

據《路透》報導，波索納羅7日首輪投票未能單獨過半，需與得票率居次的左派工黨候選人哈達德進入第二回合對決，由於哈達德在取得落敗候選人的支持後，聲勢迎頭趕上，哈達德趁勢要求與波索納羅在第二輪投票前進行一次辯論，不過波索納羅幕僚出面婉拒，他稱辯論會毫無意義，這對於他們候選人在領先優勢下沒有任何影響。

波索納羅幕僚強調，波索納羅不參加辯論最主要的原因是因為傷勢問題，63歲的波索納洛先前曾一場造勢活動中，遭人刺傷，傷勢相當嚴重，動完手術後，腹部有結腸造口，要11月才會移除，所以為了其健康著想，除了不參加辯論會外，在第二輪投票前也不會出席任何造勢活動。

哈達德則在競選廣告中批評，波索納羅逃避辯論，是因為他還沒準備好當總統。