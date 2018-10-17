中國製「殲7」頻出事... 緬甸軍方改買俄製飛機

緬甸空軍2架中國製戰機「殲-7/F-7」墜毀，引起緬甸軍方擔憂。（歐新社）

2018-10-17 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國製造戰機頻出狀況，2架緬甸空軍的殲-7戰機昨在緬甸墜毀，事件造成3人死亡，引起緬甸軍方對於中國戰機感到擔憂，已分散進口，改和俄羅斯購買軍武。

綜合外媒報導，緬甸軍方表示，4架殲-7戰機16日清晨起飛，不料2架戰機因大霧連續發生意外，其中1架墜毀稻田，另1架在佛塔附近垂直墜落。除了2名飛行員罹難，當地1名11歲女童也不幸被飛機的碎片擊中，送醫不治死亡。至於另2架戰機則安全返回。

報導指出，中國製的殲-7戰機近日連續在緬甸發生意外，今年4月才發生殲-7戰機「技術故障」，在緬甸中部東籲縣的稻田中墜毀，機上飛行員死亡；去年緬甸軍方1架中國製的運-8運輸機也曾墜落大海，機上122名軍人、機組人員死亡。

連續的墜毀事件再次引起緬甸軍方對中國製造飛機的擔憂，緬甸仰光的泰嘎（Tagaung）政治研究所執行董事殷苗亨（U Ye Myo Hein）表示，緬甸的中國飛機有一些麻煩，很多都過時了，需要大修。他進一步說，緬甸軍方對中國不滿，所以試圖分散進口，改和俄羅斯購買武器和飛機。

今年8月緬甸武裝部隊總司令敏昂良出席在俄羅斯莫斯科的一場軍事博覽會，並簽訂合同，從俄羅斯購買新型武器和飛機。