撈到4兆黃金沈船？南韓公司唬爛吸金 2名高層遭逮捕

南韓船業公司信一集團發現日俄戰爭時的俄籍沈船，稱裡頭有5000箱黃金和金條等各種寶物，價值超過4兆新台幣。（資料圖 法新社）

2018-10-17 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕南韓船業公司信一集團（Shinil Group）7月中高調表示，他們在南韓慶北鬱陵附近海域發現日俄戰爭時的俄籍沈船，裡頭據傳有5000箱黃金和金條等各種寶物，價值超過150兆韓元（約4兆新台幣）！不過此事件卻被南韓警方踢爆是作假，堪稱是「史上最高調的騙局」，該集團2名副會長遭到警方逮捕。

綜合日媒報導，集團對外宣傳，若是將沈船打撈上來，將可共同平分這筆財寶，還為此發行了虛擬貨幣「Shinil Gold Coin」吸引投資。但此舉也吸引南韓金融監管單位的注意，經過調查後，南韓警方證實這根本是一場非常高調的大騙局，昨（16）日逮捕了2名涉嫌詐欺的該集團副會長，兩人也承認從頭到尾根本沒有什麼黃金。

本報曾報導，這艘船艦為俄羅斯巡洋艦頓斯科伊號（Donskoi），據傳當時載有5000箱黃金和金條等各種寶物，價值超過150兆韓元（約4兆新台幣）。1905年參與日俄戰爭時遭受日軍攻擊，為不讓日軍獲得大量財寶，當時指揮部作出沈船指示，這艘船就此沉睡在海底。