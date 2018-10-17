靈異體質英國婦人逛兒童博物館 宣稱拍到2中國女鬼

英國有名婦人日前帶女兒與孫子，一同到倫敦東區一家博物館參觀，不料當天拍攝的照片竟出現兩名中國女鬼。（翻攝自《太陽報》）

2018-10-17 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國有1名53歲婦人柯寧涵（Jane Cunningham）日前帶女兒與孫子，一同到倫敦東區的「V&A兒童博物館」（V&A Museum of Childhood）參觀，不料當天拍攝的照片竟出現鬼影，而且她宣稱是兩名中國女鬼。

英國《太陽報》報導，柯寧涵指出，當天在博物館一處角落用手機替女兒與孫子拍照留念，不料回家觀看照片時，卻發現窗櫺外有兩名身形不高、年紀尚輕，且穿著另一個時代服裝的東方女子影像，但經仔細思索，當時下雨，除她們外，並沒有人待在戶外，才驚覺碰到鬼。

柯寧涵宣稱，自16歲開始發現擁有靈異體質，能夠通靈看到鬼，且經她調查發現，在這座博物館1872年成立前，有段時間是某仕紳階層的房產，當時他們雇用多位女僕整修房子，但遲遲無法完工，日後漸變成「女子監獄」。

她強調，當時女僕們生活環境惡劣，恐都遭受過酷刑虐待，須日夜趕工，因此這兩名中國女鬼應是當年在此過世的女僕，顯靈讓她看到。

柯寧涵還補充，她過去也曾看過包括祖母在內的已逝家人和其他幽靈；而近日也有名7歲女童的靈魂一直待在她住家內，直到被她認出後，才肯離去。