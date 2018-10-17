美高層友人遠超過往 外媒：白宮內對台態度分歧

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（路透檔案照）

2018-10-17 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕在美中大國角力間，台灣找尋有利位置，外媒報導，美國白宮內部對台態度分歧，國安顧問波頓主張更積極的表態，川普和副總統彭斯則認為要謹慎行事。

《彭博》報導，美中關係在貿易、南海、軍售等議題上劍拔弩張，美國與台灣的關係也觸碰中國敏感神經。美國總統川普與蔡英文的通話展開美台關係新局，國家安全顧問波頓（John Bolton）更是友台派，智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）亞洲安全事務專家艾伯史塔德（Nicholas Eberstadt）表示，台灣在現在美國政府中的高層友人遠超過往。

報導指出，雖然尚未清楚川普政府願意在多大程度上支持台灣，但有美國官員透露，波頓主張更積極的表態，像是派更多軍艦至台灣海峽，川普和副總統彭斯則認為要謹慎行事。報導認為，台美斷交多年，如今美中在貿易與區域安全的對抗上，給了台灣新的機會，阻止中國在海外不斷蠶食台灣的影響力。

報導表示，也有人認為，美中之間的經濟關係太重要，無法冒險開戰，南京大學國際關係研究所教授朱鋒（Zhu Feng，音譯）稱，「如果川普政府放棄一個中國政策，並在軍事上全面支持蔡英文政府，這將會是美中關係的末日。」