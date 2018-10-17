颶風肆虐美南後近一週 佛州仍有上千人失聯

2018-10-17 00:30

〔中央社〕颶風麥可上週肆虐美國南部後，救援人員和志工今天仍在搜尋佛羅里達州狹長地帶超過1000名失聯民眾，也還有數十萬居民仍無電可用。

路透社報導，麥可（Hurricane Michael）10日登陸美國，成為有史以來襲擊美國大陸威力最強大的風暴之一，至少在4個州造成19人喪生。

根據休士頓搜救志工網CrowdSource Rescue共同創辦人馬爾凱帝（Matthew Marchetti），搜救小組仍試圖在佛州狹長地帶（Florida Panhandle）災區尋找1300名失聯民眾。

市議員普納（Rex Putnal）稍早表示，墨西哥海灘（Mexico Beach）約有30至40人下落不明。但在電話線路修復後，人數已減至3人。

麥可直撲這座約有1200名居民的城市，已奪走至少一人性命，而有線電視新聞網（CNN）報導，15日發現另一人屍體。

由於當局已搜索過墨西哥海灘的大部分民宅，救難人員開始派出搜救犬，試圖找尋可能埋在瓦礫殘骸下的遺體。

美國東南部超過20萬人仍無電可用，佛州聖喬港（Port St. Joe）等受災嚴重沿海城鎮的居民，被迫升火或用烤肉架烹煮食物。

官員表示，受災最嚴重區域可能需要數週時間才能恢復供電。