中國遊客禁止○○！瑞典電視台事件讓「這張圖」紅到維也納

瑞典電視台短片中的圖案紅到奧地利，維也納街頭有民眾手持圖案告示。（圖擷取自推特）

2018-10-17 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典電視台9月下旬拍攝「文化短片」，提醒中國遊客不要隨地便溺；近期內網路瘋傳一張照片，在短片中的示意圖在歐洲似乎掀起熱潮，被奧地利民眾拿在手上在街上作為告示。

網友將照片分享至推特與台灣臉書上，從中可看到，奧地利首都維也納的街道上，有身穿白色襯衫、頭戴灰色帽子與墨鏡的外國男子，在十字路口上對往來的行人亮出手上的告示，上頭能見黃色的背景中，有個頭戴斗笠的男子屈身，一邊進食一邊排泄，並有一個「禁止」的符號覆蓋在上面。

眼尖的網友發現，這名男子拿著的告示，就是出現在瑞典電視台「文化短片」中的標誌；瑞典電視台在短片中，耳提面命請中國遊客至瑞典時，在古蹟處或是在用餐時切勿「拉屎」，令中國當局相當不滿，但瑞典官方對此事「冷處理」，中國駐瑞典大使館數度抗議後，於14日再次發表聲明，要求瑞典誠懇道歉，別再護短。

許多網友檢視圖片，發現並沒有P圖痕跡，都感到相當中肯，紛紛留言說，「是中國人公開自取其辱的」、「宣傳講衛生沒錯」、「這是中國人應得的」、「說起不見容於國際社會，莫過於隨地大小便惹人厭的支那豬啦」、「別無他法，屢勸不聽，公告於世」。