中日關係回溫 將就智慧財產權等進行新對話

2018-10-17 00:14

〔中央社〕日本首相安倍晉三將訪問中國，預定26日在北京與中國國家主席習近平舉行高峰會。中日兩國政府將針對新技術、智慧財產權等成立新的對話平台。

日本經濟新聞報導，安倍26日將與習近平舉行高峰會，確認中日兩國關係改善，並磋商有關習近平訪日的時程。安倍與習近平將針對新技術、智慧財產權等進行新對話。

美國正與中國打貿易戰爭奪霸權，中國期待能發揮牽制作用，因此親近日本。中日兩國若達成協議，實效性如何還是未知數。日本夾在美中之間，被迫面臨艱困外交運作。

報導說，面臨中日高峰會談的到來，中日兩國政府事先要協調的事大致上都已談妥。包括中日創新與智慧財產權對話（暫稱）的設立、換匯交易（SWAP）的規模高達約3兆日圓（約新台幣8376億元）協商的重啟、海上急難搜索及救助協定的早日簽署等。

中日之間的新對話將設於部長層級的「中日高階經濟對話」框架下，今年內將召開第一場會議。另外，目前考慮的方案是，除了有關創新及智慧財產權領域外，還建議設立電子數位經濟、產業間交流、企業間交流等7個小組。

日經指出，中國正與美國打貿易戰，擔憂運用尖端技術的產品零件調度趨於困難，日本展現願意協助的態度，有助於中日關係的改善。有看法指出，中日之間有關新技術的公開能做到何種程度，還不得而知，但兩國展現靠攏的一面，就具有象徵性意義。

中日之間的換匯協定受到釣魚台問題等影響，於2013年失效。今年5月中國國務院總理李克強訪日時，與安倍都同意重啟協商。這項協定在失效前的融通規模上限是約30億美元，這次要協商的規模膨脹成約10倍。

此外，有關日本自衛隊與中國軍方為了避免發生偶發性衝突於6月啟動的海空聯絡機制，內容包含緊急時在現場的艦艇、飛機要聯絡的無線頻率需事先設定，兩國防衛當局之間要設立熱線等，細部尚未談妥，有待安倍與習近平舉行高峰會時協商。

中日也將針對國防交流進行協商。日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）可能明年訪問中國。上一次日本自衛隊統合幕僚長訪中是2008年。中日兩國政府也在磋商有關中國軍方幹部訪日事宜。

安倍計畫25日至27日訪中，此行也將出席探討中日在第三國進行經濟合作的「中日第三國市場合作論壇」，有關基礎建設的整備，可能簽署超過30份文件。

日經報導，中日雙方也將討論有關日本食品出口到中國的法規鬆綁問題。中國在2011年311大地震福島核災後，禁止進口日本10縣的食品，中日將討論是否縮減被禁的縣數。

安倍這次訪中是日本首相時隔7年首度到中國進行正式訪問。今年10月是中日友好條約生效40週年。（編輯：劉學源）